Nieuwe minister snuift sfeer op rond Brabantse onderwereld

EINDHOVEN/SON - Een woonhuis met een levensgevaarlijk drugslab, Fort Oranje, foute motorclubs. Minister Ferdinand Grapperhaus van justitie is woensdag op zijn eerste werkbezoek aan Brabant uitgebreid bijgepraat over de misdaad in het zuiden.

In een bus toerde het gezelschap door Eindhoven. Onderweg met gidsen John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven, burgemeester Paul Depla van Breda en specialisten van de politie en de Taskforce. De rit ging onder meer door de Heydaalweg in Eindhoven, waar afgelopen zomer een explosief drugslab werd opgerold. Ook de liquidatie van Dennis Struijk in Best werd besproken. Zonder media.



Commissaris van de koning Wim van de Donk gaf uitleg over de provinciale bijdrage aan de strijd tegen de misdaad, zoals pas nog de aankoop van jachthaven Hermenzijl in Raamsdonk: om criminelen de wind uit de zeilen te nemen. Er was zo veel te bespreken dat het kennismakingsbezoek bijna twee uur uit liep.Grapperhaus leek dat niet erg te vinden. "Ik ben onder de indruk van de grootte van de problemen, de georganiseerdheid ook. Hier hebben we een gezamenlijke taak in".De minister vindt dat de Taskforce op de goede weg zit. "De aanpak is goed maar er moet nog meer bij". Grapperhaus denkt dan aan meer bevoegdheden voor burgemeesters en modernere wetgeving om criminelen aan te pakken. "Dit is een van de belangrijkste opdrachten in het regeerakkoord".Voor burgemeester Paul Depla, was het een nuttig bezoek. "We hebben onze boodschap goed over kunnen brengen." Over de wietproef is niet met zo veel woorden gesproken. Wel kort over de wens van een extra beveiligde zittingzaal in Breda. Depla hamert op zo'n voorziening in het zuiden. "Wachtrijen werken niet. Snel straffen is noodzakelijk, daar heb je bunkers voor nodig". Het is nog steeds onzeker of die er ook echt komt, als het nieuwe gerechtsgbouw in mei de deuren opentHet gezelschap sloot de middag af op een politiebureau tussen Eindhoven en Son. Daar zijn een paar drugslabs nagebouwd, met echte spullen. Alles zit in een zwaar beveiligde ruimte. Uit voorzorg, om criminelen niet op verkeerde ideeën te brengen.