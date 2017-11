A29 weer volledig open voor verkeer na dodelijk ongeluk

De A29 is weer open na het ongeluk. Foto: MediaTV

WILLEMSTAD - De A29 van Bergen op Zoom richting Rotterdam is weer volledig open voor verkeer. De weg was in de nacht gesloten omdat er een nieuwe asfaltlaag gelegd moest worden na een dodelijk ongeluk.

Dinsdag botsten er twee vrachtwagens op elkaar tussen de knooppunten Sabina en Hellegatsplein. Bij het ongeluk kwam een van de chauffeurs om het leven. Ook kwam er een grote lading kalk op de weg te liggen.