102 km/u met een 25-kilometerauto, jongen (17) aangehouden

BOXTEL - Een 17-jarige jongen is woensdag op de Koevoortseweg in Boxtel aangehouden omdat hij 102 kilometer per uur reed in een auto waar je niet harder dan 25 in mag.

De jongen reed in een zogenaamd Motorrijtuig Met Beperkte Snelheid. Dat is een auto die is omgebouwd zodat hij in theorie niet harder dan 25 kilometer per uur kan rijden.



De snelheidsduivel mag voorlopig niet meer de weg op. Het Openbaar Ministerie gaat nog een straf bepalen.



