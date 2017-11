Ravage op A2 bij Maarheeze, weg richting Eindhoven tot 12:00 dicht

BUDEL - Op de A2 is bij Maarheeze een ongeluk gebeurd met zeven voertuigen. De weg richting Eindhoven is volgens de ANWB waarschijnlijk tot twaalf uur dicht tussen Nederweert en Budel.

Bij het ongeluk zijn drie auto's, twee busjes en twee vrachtwagens betrokken. Een busje is over de kop geslagen na de botsing.



Meerdere hulpdiensten zijn opgeroepen. Er is tenminste één persoon meegenomen naar het ziekenhuis. Er zouden meerdere mensen bekneld zijn geraakt.



Weg gesloten

De weg is volgens de ANWB waarschijnlijk tot twaalf uur in de middag gesloten. Wel kan het verkeer er via de op en afrit langs. Het advies voor verkeer naar Eindhoven is om vanaf Knooppunt Het Vonderen om te rijden in de richting Venlo. De vertraging is ongeveer veertig minuten.