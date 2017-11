Nederland overtuigend en met 'zelfvertrouwen' naar halve finale Hockey World League

EINDHOVEN - De Nederlandse hockeydames zijn weer een stap dichter bij succes in de Hockey World League Final. In de kwartfinale was het donderdagochtend duidelijk te sterk voor China: 4-0.

Lidewuh Welten staat na de wedstrijd tegen China in de top vijftien van meest ervaren internationals van Oranje. De Eindhovense speelde in de kwartfinale in de Hockey World League interland nummer 168. Ze is daarmee nog ver verwijderd van de koppositie, Minke Smeets-Smabers speelde in het verleden 312 interlands.



Welten bekroonde haar interland met een doelpunt, na vier minuten spelen maakte ze de openingstreffer van de kwartfinale. Twintig minuten later maakte Marloes Keetels, ploeggenoot van Welten bij HC Den Bosch, de tweede treffer voor Oranje.



In de slotfase verdubbelde de Nederlandse ploeg de voorsprong op het veld in Auckland (Nieuw-Zeeland). Eerst was het Caia van Maasakker die vanuit een strafcorner de 3-0 maakte, HC Den Bosch-spits Frédérique Matla scoorde de 4-0.



Keetels, captain van Oranje, was na afloop blij met de overtuigende zege. Ook het feit dat Nederland nog altijd geen goal tegenkreeg doet haar goed. "Ik ben blij met de verdediging", zei de hockeyster uit Schijndel kort na afloop. "En aanvallend gaat het ook goed."Dertien doelpunten voor, nul tegen en Oranje staat in de halve finale. "Ik denk dat het team zelfvertrouwen heeft, maar het is nog steeds maar de halve finale", zei Keetels met een glimlach. Winst in de finale op zondag, daar gaat het om. Zaterdagochtend wacht echter eerst nog de halve finale tegen Zuid-Korea.De Udense Maartje Krekelaar was voor de kwartfinale al topscorer van het toernooi. Ondanks enkele kansen wist de speelster van HC Den Bosch haar vijfde toernooitreffer niet te maken.