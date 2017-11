Vrouw steekt banden politieauto lek en wordt na achtervolging aangehouden

BREDA - Na een achtervolging door Breda heeft de politie woensdagmiddag een 50-jarige vrouw aangehouden. Ze had twee banden van een politieauto lekgestoken. Die auto stond geparkeerd voor het politiebureau aan het Chasséveld.

Getuigen hadden de vrouw betrapt en daarna zien wegrijden. Ze gaven het nummerbord van haar auto door en daarna zette de politie de achtervolging in.



Raam kapotgetrokken

Op de Backer en Ruebweg werd de vrouw tot stoppen gedwongen. Ze wilde echter niet uitstappen. Daarop trok een agent het raam van een portier kapot en greep die de verdachte vast. De vrouw is vervolgens naar het politiebureau gebracht. In haar auto werd het mes gevonden.