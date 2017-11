Deze wethouder schreef de minister een brief met 27 excuses (en felicitaties)

WOUDRICHEM - Sommige politici krijgen het woordje sorry niet over hun lippen. Anderen zeggen zo vaak sorry om te voorkomen dat ze struikelen dat dankzij hen het woord sorrycultuur is uitgevonden. Wethouder Renze Bergsma van Woudrichem spant de kroon. Hij heeft 27 keer zijn excuses aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen.

Bergsma had daar natuurlijk een bedoeling mee. Hij schreef een brief aan de minister, Beste Cora, om haar te feliciteren met haar benoeming. Dat deed hij 27 dagen te laat, daarvoor bood hij evenzoveel keer excuses aan. Die gingen vergezeld van 27 felicitaties, dat is nog eens wat anders dan drie Brabantse zoenen.



Meters onderzoeken

De bedoeling van deze nederigheid wordt verderop in de brief duidelijk. Bergsma spoort de minister aan de fileproblematiek op de A27 en de Merwedebrug aan te pakken. Er is al heel veel gebeurd schrijft de Woudrichemse wethouder: er zijn meters onderzoeken geproduceerd, vele varianten werden aan bestuurlijke vergadertafels besproken, het budget werd geplust, gekort en weer geplust. “Een tunnel en een hoge snelweg kwamen langs. De brug zou worden gerenoveerd, we kregen haarscheurtjes in de liggers, dus toch maar een nieuwe brug”, aldus Bergsma.



Ontwrichtende werking

Er is dus best veel gebeurd stelt de wethouder vast “maar ondertussen staat het verkeer op de A27 dagelijks muurvast en stampend overuren te draaien in eindeloze files, die zo hun ontwrichtende werking op mens, natuur en economie hebben”, schrijft de Woudrichemse bestuurder met een zekere hang naar literatuur.



Bergsma roept de Geachte minister Van Nieuwenhuizen, Beste Cora, op om de A27 bovenaan haar to do-lijstje te zetten. Hij wil niet nog een bestuurlijk overleg, Bergsma wil dat de minister doorpakt. Daarvoor wil de wethouder best 27 keer door het stof met nederige excuses.