Geen bloedonderzoek bij Poolse spookrijder die Dominique (22) doodreed

TILBURG/ROERMOND - Bij de Poolse spookrijder die zondagavond op de A73 de Tilburgse Dominique Lousberg doodreed, is geen bloedonderzoek gedaan. Daarom is ook niet te zeggen of de man alcohol of drugs op had tijdens het ongeval. "De man is dood, dus er komt geen rechtszaak. Daarom ook geen bloedonderzoek", zo reageert de politie.

De nabestaanden van Dominique (22) zullen hiermee dus nooit weten of de 26-jarige spookrijder dronken achter het stuur zat of niet.



De politie heeft wel onderzocht dat de man ter hoogte van de afrit Echt / Maasbracht / Sint Joost in tegengestelde richting de snelweg A73 is opgereden naar het noorden. Rond half elf 's avonds volgde het desastreuze ongeluk waarbij Dominique Lousberg overleed.



Herdenkingslokaal

Woensdag werd op de school van Dominique, de Fontysopleiding International Lifestyle Studies in Tilburg, een lokaal ingericht om de student te herdenken. Leerlingen van de school staan in het lokaal stil bij het grote verlies en kunnen daar een persoonlijke boodschap achterlaten.



Medewerkers van de school schreven ook een in memoriam. Daarin schreven ze onder meer hoe oogverblindend mooi het aanstormend talent was. "Maar ze was nog zoveel meer dan dat. Wij hebben Dominique leren kennen als een leergierige en ambitieuze student met een duidelijke visie. Iemand die bereid was om hard te werken voor haar dromen."