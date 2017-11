Onze Frank Lammers in Hollywood? Rol in Netflix-serie Undercover 'opent nieuwe deuren'

EINDHOVEN - Zien we Frank Lammers straks in Hollywood? Ondenkbaar is dat scenario niet. De acteur uit Mierlo speelt de hoofdrol in Undercover, de eerste Nederlandstalige Netflix-serie. Als die serie in 2019 aanslaat bij het publiek, kan dat zomaar een mooie springplank zijn naar rollen in buitenlandse films en series.

Daar is film- en seriekenner Luud Smits uit Eindhoven van overtuigd. Hij trekt de vergelijking met acteurs uit succesvolle Scandinavische series die nu in Amerikaanse films of series spelen. Mads Mikkelsen is daar het bekendste voorbeeld van. “Hij speelde eerst in Deense films en series. Nu is hij in Amerika bekend door rollen in Marvel-films, James Bond en Star Wars.” Zijn jongere broer Lars is weliswaar minder bekend, maar was wel te zien in de populaire serie House of Cards.

Belangrijk is wel dat de serie kwalitatief van hoog niveau is. Dat Undercover is opgepikt door Netflix, zegt daar volgens Smits al wat over. “En zolang de serie goed is, staat niets succes in de weg. Ook niet in het buitenland. In Amerika zijn ze alleen al vanwege de trailer helemaal wild van de nieuwe Duitse horrorserie Dark.”

Ondertitels

Amerikanen kijken volgens Smits niet meer alleen naar series uit eigen land. “Dat komt omdat Netflix steeds meer series maakt in andere landen met acteurs die daar vandaan komen. Maar ook omdat Amerikanen het inmiddels gewend zijn om ondertitels te lezen.”

Undercover lijkt dus de ideale mogelijkheid voor Lammers om zich in de kijker te spelen bij een miljoenenpubliek. “Hij heeft laten zien goed een bad guy te kunnen spelen. De grote vraag is of hij zelf een stap wil maken naar het buitenland. Maar als hij die ambitie heeft, is deze rol een ideale springplank vanwege het miljoenenpubliek op Netflix.”

'Magistrale kop'

Die mening deelt Jac. Goderie uit Tilburg, die sinds 1972 in de filmindustrie werkt. “Frank heeft een magistrale kop. Hij kan zowel een taxichauffeur als een beroemde zeeman (Michiel de Ruyter) acteren. Je kunt alle kanten op met hem en dat biedt perspectieven. Als hij wil natuurlijk. En als hij die stap zou willen maken, heeft hij een goede agent nodig die hem bekender maakt bij productiehuizen in Engeland en Amerika.”

Voor het zover is, moeten eerst de opnames worden afgerond. Dat is in december het geval. Undercover is in 2019 te zien op Netflix. Daarna zien we Lammers misschien wel terug in Hollywood. Zo niet, dan gewoon in Brabant.