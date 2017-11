Ondernemer Marcel van Hout met bedrijf in Son dood aangetroffen in villa in België

SON - Een man die woensdagavond dood is aangetroffen in zijn woning in het Belgische Neerpelt zou de bedrijfsleider van een bedrijf uit Son zijn. De politie gaat ervan uit dat de man door geweld om het leven is gekomen. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak.

Het zou gaan om Marcel van Hout, eigenaar van het bedrijf Universal BV. Zijn lichaam zou aan het begin van avond zijn gevonden.



Volgens buurtbewoners was er argwaan ontstaan omdat de man niet was komen opdagen op zijn werk. Universal B.V. is een bedrijf dat handelt in bouwmachines en aannemersmaterieel.



Van Hout had twee villa's in Grote Heide, een dorp in de gemeente Neerpelt.