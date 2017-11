Harde wind zorgt voor problemen: dak waait van beachclub Roosendaal

ROOSENDAAL - Door de harde wind is donderdagochtend in Roosendaal een deel van het dak van BeachClub 0165 gewaaid. Niemand raakte gewond.

De nieuwe beachclub op het sfeerstrand aan de Oostelijke Havendijk is sinds augustus open.



Problemen treinverkeer

Het stormachtige weer zorgt ook voor problemen op het spoor. Reizigers tussen Roosendaal en Vlissingen moeten rekeninghouden met langere reistijd. Tussen Goes en Vlissingen is een boom op de bovenleiding gevallen.



De NS verwacht dat de stremming tot zeven uur gaat duren en heeft bussen ingezet. De extra reistijd is meer dan een uur.