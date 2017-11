Foutje met de kliko? Kans op boete is minimaal

EINDHOVEN - Er werden vorig jaar veel minder boetes uitgedeeld aan mensen die hun huisvuil op een verkeerde manier, tijd of plek aanboden. Brabant is zelfs de provincie waar de daling procentueel het grootst is: 46 procent. De gemiddelde daling in Nederland is 22 procent.

In een derde van de Nederlandse gemeenten werd tussen 2014 en 2016 helemaal geen boete uitgedeeld voor overtredingen met huishoudelijk afval.



Dat blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van cijfers van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). In heel Nederland werden vorig jaar bijna 7300 mensen bekeurd omdat ze hun huisvuil niet goed weggooiden. Dat leverde de staatskas 644.000 euro op, zo'n 90 euro per persoon.



In Brabant gingen 624 mensen op de bon. Dat leverde 56.000 euro op. Mensen kunnen bijvoorbeeld op de bon geslingerd worden omdat ze hun huisvuil naast de container hebben achtergelaten, afval in de verkeerde bak hebben geooid of het vuilnis op de verkeerde dag of tijd buiten hebben gezet.



Gele kaart

Er zijn ook gemeenten die het helemaal anders aanpakken. In de gemeente Tilburg bijvoorbeeld controleerden vuilophalers de kliko’s om te kunnen zien of mensen hun afval wel goed scheidden Wie dat niet had gedaan kreeg een gele kaart. Dat was een waarschuwing. Vervolgstappen waren dat kliko’s bij een herhaalde overtreding niet meer werden geleegd en ook werden er boetes uitgedeeld.



