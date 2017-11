Politieman in de hals gestoken in appartement in Helmond

HELMOND - In een appartement aan de Kasteel-Traverse in Helmond is een politieman in zijn halsstreek gestoken. De agent is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is opgepakt.

De politiewoordvoerster kon nog niet vertellen waarom haar collega's in het appartement waren. Na de steekpartij ging de politie met man en macht naar het appartement.



Er werden ook twee ambulances naar de plek van de steekpartij gestuurd. Op dit moment onderzoeken rechercheurs wat er precies op de Kasteel-Traverse is gebeurd.





Volgens de politie wordt in het ziekenhuis onderzocht hoe ernstig de verwondingen van de gestoken politieman zijn. De agent is in ieder geval aanspreekbaar. Collega's van de man die bij het incident betrokken waren worden bijgestaan door het Team Collegiale Opvang.