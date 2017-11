Bewakingsbeelden getoond van diefstal politiekleding uit stomerij in Zevenbergen

ZEVENBERGEN - In het opsporingsprogramma Bureau Brabant worden maandagavond bewakingsbeelden getoond van de twee inbrekers die politiekleding hebben gestolen uit een stomerij in Zevenbergen.

De daders sloegen hun slag in de nacht van 3 op 4 oktober bij de stomerij aan de Koperslagerij. Ze maakten broeken, jasjes en poloshirts buit. De onderdelen van het uniform waren naar het bedrijf gebracht om gewassen te worden.



'Zorgen'

De politie maakt zich ernstige zorgen en wil de kledingstukken zo snel mogelijk terugvinden. Onderzoek van de recherche heeft nog niet naar de daders geleid.



In Nederland zijn er drie locaties waar politiekleding naartoe wordt gebracht voor reiniging. De stomerij in Zevenbergen is er één van.



