Personeelstekort in Brabantse zorginstellingen loopt verder op

TILBURG - Bij zorginstellingen in Noord-Brabant is het personeelstekort enorm toegenomen, omdat veel medewerkers opstappen. Dat blijkt uit onderzoek van Transvorm in Tilburg, het samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsinstellingen in deze provincie. Afgelopen jaar verlieten ruim 10.000 medewerkers in Brabant de sector zorg en welzijn.

Operaties worden afgezegd, ziekteverzuim onder personeel is hoog en de uitstroom van personeel uit zorg en welzijn groeit. De werkgevers proberen nieuw personeel te werven, maar ondertussen vertrekken veel van de huidige medewerkers via de achterdeur.



Hoog verzuim

De ontevredenheid van werknemers haalt regelmatig het nieuws. Medewerkers in heel Nederland blijken een bovengemiddeld hoge werkdruk te ervaren. Het ziekteverzuimpercentage is in tien jaar tijd niet zo hoog geweest.



"Doordat steeds minder jongeren kiezen voor een baan in de zorg en door de vergrijzing onder het huidige personeel zijn er al snel onvoldoende mensen beschikbaar om de banen in te vullen", schrijft Transvorm in het onderzoek.



Geen aansluiting

De mensen die wel solliciteren sluiten vaak niet aan bij de vraag van de werkgevers. Transvorm: "Dat geldt voor kwalificaties, competenties en houding van personen die zich aanbieden. Bovendien zetten de stijgende zorgvraag, de strenge beheersing van de zorguitgaven en de aanzuigende werking van andere sectoren de arbeidsmarkt verder onder druk".



Transvorm werkt sinds april aan het actieprogramma Zonder Zorg 2020. Ook loopt de campagne 'Kies voor Zorg en Welzijn', om jongeren en hun ouders te informeren over werk in de sector. Met mbo- en hbo-opleidingen is een verhoging van het aantal studenten afgesproken.