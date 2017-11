Het aangrijpende relaas van een politie-agent: 'Ze ligt voor de openstaande keukendeur en is dood'

LAGE ZWALUWE - "Ik zie op haar rug mogelijke schotverwondingen en bloed. Er liggen kogelhulzen op de keukenvloer. Is de dader nog binnen?" Dinsdag 6 september 2011 is een dag die gegrift staat in het geheugen van de 48-jarige politieagent Bart. Het is de dag dat hij en zijn collega's het lichaam van de vermoorde Helma van Tilborg ontdekken bij haar huis. Over die gruwelijke vondst en alles wat erop volgt, staat sinds donderdag een aangrijpende blog online.

“Bart, kun je met spoed naar een adres in Lage Zwaluwe gaan? Collega’s proberen bij een gewonde, niet aanspreekbare vrouw te komen, maar een Duitse herdershond wil hen er niet bij laten.” Hondengeleider Bart en zijn hond Amok gaan eropaf.



Samen met een collega weet Bart de Duitse herdershond aan te lijnen en vast te binden."Ik heb met de hond te doen, hij snapt niet dat we zijn bazin willen helpen." Al snel blijkt dat de vrouw niet meer geholpen kan worden, Helma van Tilborg is dood.



Bebloed in een sloot

De verdenking valt direct op de partner van Helma. Hij is ervandoor gegaan. Uren na de vondst van de vermoorde vrouw, staat de man tot zijn middel in een sloot. "Volgens de melder is zijn hoofd bebloed en heeft hij een vuurwapen in zijn hand. Ik hoor van de meldkamer hoe de verdachte eruitziet. De man voldoet volledig aan het signalement. Ik stop, trek mijn kogelwerende vest aan en rijd terug".



Het is Bart die de man weet te overmeesteren. "Ik kijk de collega’s voor mij aan. Ik kan eigenlijk niet verder lopen, anders kom ik in hun vuurlinie. Ik vertrouw hen blindelings: zonder iets te zeggen weten we van elkaar wat we gaan doen. Zij gaan niet vuren en ik ga die vent pakken."



Hersenletsel

En zo gebeurt het. In de blog die donderdag online verscheen, volgt na de overmeestering nog één onverwachte wending: "Later vindt een speurhond in de sloot een vuurwapen. Na onderzoek blijkt dat de man zich met dat vuurwapen door zijn hoofd had geschoten om zo een eind aan zijn leven te maken. Dat mislukte. De kogel had wel flinke schade veroorzaakt; daarom liep hij zo vreemd en reageerde hij niet op ons."



Negen maanden later wordt de vriend van Helma van Tilborg veroordeeld tot 12 jaar cel. Het stel had problemen en Helma zou definitief een einde aan de relatie hebben willen maken. Tegen de tijd dat de rechtszaak dient heeft Bart er al weer vele dagen als agent en hondengeleider opzitten. Hij noemt zichzelf een vakidioot. "Ik ben hier voorlopig nog niet klaar mee."