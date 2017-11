Mislukte oogsten en meer wateroverlast: merendeel Brabantse landbouwgronden in matige staat

EINDHOVEN - Ruim 70 procent van de Brabantse landbouwgronden verkeert in matige tot slechte staat. De grond wordt te intensief gebruikt en krijgt te weinig tijd om te herstellen. Bij grote droogte kan water niet worden vastgehouden in de bodem en bij extreme regenval kan het niet worden afgevoerd. Dat constateert de provincie Noord-Brabant.

En de gevolgen kunnen groot zijn.

Zo kunnen gewassen ziektes oplopen door schimmels en bacteriën, is het oppervlaktewater minder schoon door gebrek aan mineralen én neemt het aantal soorten weidevogels af. “De nadelen van een slechte grond sluipen erin”, zegt Adrie Bossers, bestuurslid van brancheorganisatie ZLTO die ook een eigen akkerbouwbedrijf heeft.

Volgens de provincie is het een 'urgent' probleem. Om het tij te keren stelt de provincie voor twee jaar een miljoen euro beschikbaar voor een kennisorganisatie. Die moet boeren beter bewust maken over hoe ze met hun grond om kunnen gaan. "Het is vijf voor twaalf", zegt gedeputeerde Johan van den Hout. "We zagen bij die enorme hagelbui anderhalf jaar geleden wat het betekent als water niet meer de grond in kan."



Spagaat

Toch is het niet verwonderlijk dat de boeren kiezen voor gewassen die veel vragen van de bodem, zoals aardappelen, uien en knolselderijen. Deze producten leveren meer winst op dan rustigere gewassen zoals granen. “Boeren zijn ondernemers, die willen rendement uit hun grond”, zegt Bossers.

Het is een spagaat, meent Örjan Schrauwen, akkerbouwer uit Zevenbergen. Zorgen voor de bodem en tegelijkertijd je boterham verdienen. “Het is een voortdurende afweging. Het verbouwen van rustige gewassen, levert niet direct een goede grond op. Dat is een kwestie van jaren, terwijl er wel geld in het laatje moet komen.”

Oplossingen

Gedeputeerde Van den Hout kent het dilemma. Maar volgens hem zijn er wel oplossingen mogelijk. In het kennisnetwerk dat komen bijvoorbeeld voorbeeldbedrijven waar boeren ideeën op kunnen doen. "Op die manier moeten steeds meer boeren ervan overtuigd raken dat het kan; dat de bodem verbeterd kan worden en hoe dat moet."



Al waarschuwt Van den Hout dat dat niet betekent dat over 2 jaar de bodem er weer helemaal bovenop is. "Die is decennialang uitgeput. Dat duurt even voor die op orde is. En de boer moet in de verbeterperiode ook z'n geld kunnen verdienen. Dus het duurt wel een jaar of 10 voordat er een serieuze verbetering te zien is."