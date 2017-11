Stadsprinses legt scepter neer, te veel hartzeer door pesterijen

GELDROP - Na een vernederend weekeinde heeft stadsprinses Mariëlle van Lappegat haar scepter neergelegd. Genegeerd en geschoffeerd tot op het bot, belandde de Geldropse maandag met hartklachten op de Intensive Care. Ze heeft helemaal gehad met haar carnavalsclub.

Van Lappegat naar lappenmand. Mariëlle de Vet heeft in het ziekenhuis een hartkatheterisatie ondergaan. Volgens de artsen zijn de klachten het gevolg van stress. Ondertussen is de Stadsprinses weer wat opgeknapt. Ze moet op doktersadvies thuis in Geldrop een week rust houden. Ook haar nagelstudio blijft even dicht. Maar alle ellende spookt nog steeds door haar hoofd. De constante pesterijen sinds haar aantreden als Stadsprinses op 11 februari.





“Er waren direct perikelen met de sleuteloverdracht. Daarna moest ik zonder steek en staf naar een evenement in Mierlo. En waar normaal een prins met gevolg scholen bezoekt, moest ik dat rondje in mijn eentje doen. Tijdens mijn receptie als Stadsprinses moesten bezoekers hun handtekening op een velletje papier zetten. Er was geen receptieboek geregeld.”In haar rol als Stadsprinses kreeg ze amper ondersteuning, zegt ze. Misschien had dat een beetje te maken met haar eerdere activiteiten voor het Stadsprinscomité. “Ik regelde en adviseerde als lid van het Stadsprinscomité prinsen en hun hofhouding. Ze vonden daarom kennelijk dat ik genoeg ervaring had om het nu allemaal zelf te regelen.”Het onderhuidse gevoel dat ze genegeerd en bespot werd, kwam afgelopen weekeinde weer aan de oppervlakte. “Van vrijdag tot en met zondag zijn we op bezoek geweest bij andere carnavalsverenigingen in Helmond, Someren en Eindhoven. Ze hebben drie avonden op rij gedaan alsof ik lucht was. Op foto’s die daarna op Facebook en andere social media zijn geplaatst, sta ik er vaak niet op of ergens weggedrukt aan de rand.”De spanning sloeg over op haar lijf. Ondanks troostende woorden van haar zus en vriendin, moest ze maandagochtend met vliegende ambulance naar het ziekenhuis. Na haar thuiskomst lagen er kaartjes van een paar medestanders. Ook andere carnavalsverenigingen stuurden een beterschapswens. Van het bestuur van het Stadsprinscomité ontving ze slechts een mailtje. ‘We willen niet meer verder met je’, luidde de boodschap.

Verdriet

Mariëlle heeft het, op een paar mensen na, helemaal gehad met haar carnavalsclub. “Ik had er niet aan moeten beginnen. Het kost een hoop geld en energie om Stadsprinses te zijn. Het enige dat ik er voor terugkrijg, is een boel verdriet.”

Eenzijdig

Het Stadsprinscomité doet er zelf het zwijgen toe. “Het is een eenzijdig verhaal dat ze nu vertelt via social media. Wij geven daar geen reactie op”, laat een bestuurslid weten.