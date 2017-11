Dode man gevonden in Eindhoven, politie onderzoekt of er sprake is van misdrijf

EINDHOVEN - Op de Van der Meystraat in Eindhoven is donderdag een dode man gevonden. Dit meldt de politie. Ze kon nog niet zeggen waar en onder welke omstandigheden de man is aangetroffen. Ze onderzoekt of er sprake is van een misdrijf.

De man werd al begin van de middag gevonden. Onder anderen mannen in witte pakken zijn ter plaatse aan een onderzoek begonnen.