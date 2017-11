Knaloranje pakketbrievenbussen nieuw in Tilburg: "Kleurt mooi bij mijn rollator"

TILBURG - Ze zijn groot. Vierkant. En vooral: héél erg oranje. De pakketbrievenbussen die nu op allerlei plekken in Tilburg opduiken. Vier staan er nu en het moeten er twaalf worden. Het is een proef van PostNL. Maar hoe werken ze nou?

Eén van de eerste plekken waar de brief- en pakketautomaat staat, is de Bredaseweg. Twee oudere dames komen er langs en bestuderen het ding nauwkeurig. "Je kunt er pakjes in doen, he? Maar ik snap niet zo goed hoe het werkt."



Code

Postbode Corry Versteijnen fietst voorbij en zij weet dat natuurlijk. "Als je niet thuis bent op het moment dat je een pakketje ontvangt, dan kun je dat bij je bestelling aangeven en dan stoppen ze het in deze bus. Je krijgt een code thuisgestuurd en met die code kun je je pakketje hier ophalen. En daarnaast is het ook een gewone brievenbus."



Versteijnen vindt het wel handig: "We maken natuurlijk vaak mee dat mensen niet thuis zijn. Nou, als er dan zo'n automaat in je buurt staat, kun je je pakket zo ophalen."



Rollator

De eerste geluiden zijn positief. Zelfs over de opvallende kleur. Een jongen die voorbij loopt, is zelfs lovend: "Laatst hebben ze hier een lantaarnpaal weggehaald. Dat felle oranje brengt licht en kleur terug." Ook de vrijwilliger in het buurthuis, dat pal naast de automaat staat, vindt het prima. En de oudere dames? "Hij is mooi oranje, net als mijn rollator."