Boze hondeneigenaren protesteren tegen anti-vlooienpil uit Boxmeer

DEN HAAG - Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ontvangt vrijdag in Den Haag uit handen van boze hondeneigenaren een petitie tegen het vlooien- en tekenbestrijdingsmiddel Bravecto van producent MSD Animal Health in Boxmeer. De petitie is ondertekend door 40.000 mensen die zeggen dat hun honden door het middel doodziek werden of zelfs stierven.

Bravecto is al langer in het nieuws vanwege de bijwerkingen van het middel. Vooral na een uitzending van het consumentenprogramma TROS Radar nam het verzet toe.



Honden welkom

Het is niet duidelijk hoeveel mensen vrijdagochtend in Den Haag meedoen aan de protestmars, die om kwart over elf begint op het Malieveld. Het kan nog wel eens rumoerig worden, want zowel baasje als honden zijn welkom.