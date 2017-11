Automobilist uit Sint Willebrord die crashte op rondweg Oudenbosch overleden

OUDENBOSCH - De 74-jarige automobilist uit Sint Willebrord die eind september zwaargewond raakte bij een ongeluk op de rondweg in Oudenbosch, is aan zijn verwondingen overleden. Dat bevestigt de politie.

Agenten wilden de man op zondagavond 24 september aan de kant zetten, omdat hij met hoge snelheid op de snelweg A17 reed. Maar, de automobilist, een voormalig kopstuk uit het criminele milieu, ging ervandoor. De politie kon de snelle auto, een Audi RS, niet bijhouden. Wel zagen ze dat de automobilist afslag Oudenbosch nam.



Botsing

Bij de rotonde waar de Vaartweg kruist met de Oudenbossche Koepelbaan, ging het mis. De Willebrorder verloor de macht over het stuur en botste tegen een andere auto. Hij werd uit zijn voertuig geslingerd en kwam in de sloot terecht. De vrouw uit de andere auto is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht.



De man uit Sint Willebrord overleed afgelopen dinsdag in het ziekenhuis in Tilburg. Waarom hij in september op de vlucht sloeg voor de agenten is nog altijd onduidelijk. De auto van de man is doorzocht, maar daarin werd niets gevonden.



Onderzoek

Volgens een politiewoordvoerder werd de man formeel verdacht van het veroorzaken van een ongeluk met letsel. Het onderzoek is bijna afgerond. Binnenkort wordt het dossier overgedragen aan het Openbaar Ministerie. De officier zal zeer waarschijnlijk beslissen de zaak te seponeren, omdat de verdachte overleden is.