Excelsior weet wat het kan verwachten. 'PSV is geen luizige ploeg. Wel on-Nederlands en effectief'

EINDHOVEN - Jordy de Wijs ontbreekt zondagmiddag als zijn ploeg koploper PSV ontvangt. De club waar hij onder contract staat en door wie hij voor de tweede keer aan Excelsior is verhuurd. Vorig seizoen vond die verhuur plaats net ná de wedstrijd tussen beide ploegen. Dit seizoen is een blessure dus spelbreker. Van een afspraak tussen beide clubs is geen sprake. "Ik heb een knieblessure en vind het jammer dat ik deze wedstrijd mis. Van een dealtje tussen beide clubs is geen sprake", aldus de verdediger.

Jordy de Wijs: "Ik heb de training laten schieten en vanavond wordt er een MRI-scan van mijn knie gemaakt. Ik hoop dat het meevalt, maar PSV ga ik waarschijnlijk niet halen. Erg jammer, want ik wil zo veel mogelijk spelen en zeker tegen PSV. Dan sta ik er ook echt als een verdediger van Excelsior. Die ook iets uitdeelt als dat nodig mocht zijn."



Mét of zónder De Wijs; Excelsior denkt te weten wat het zondagmiddag kan verwachten als PSV op bezoek komt. De koploper rijgt de overwinningen aan elkaar zonder iedere wedstrijd te domineren. En van een winnend doelpuntje in blessuretijd is PSV ook niet vies. Excelsior-trainer Mitchell van der Gaag onderkent het gevaar en heeft daar ook wel respect voor."PSV speelt niet luizig, maar wel uiterst effectief. Het heeft daar ook de spelers voor, maar hun spelsteil is anders dan dat we gewend zijn in Nederland. Daar is niets mis mee, maar niet typisch Nederlands. Het geluk dwingen ze deels ook af. Daar hebben hebben ze de kwaliteiten voor en het is nu dus de ploeg die daarmee ver bovenaan staat."Het verschil in onder meer de begroting, ambiance en verwachting is immens tussen beide clubs. Maar natuurlijk hoopt Excelsior, -zoals het vorig seizoen de beoogde kampioenswedstrijd van Feyenoord verstoorde -, ook zondag tegen PSV de reputatie van reuzendoder waar te maken.Van der Gaag: "Het is duidelijk dat PSV heel andere doelstellingen heeft dan Excelsior. Maar het verwachtingspatroon voor ons is natuurlijk om goed mee te doen en voor een verrassing te zorgen."De Wijs: "Ik gun PSV echt alles, maar zondagmiddag natuurlijk niet. Wij hebben ook de punten hard nodig, want hoewel we nu in het linkerrijtje staan, willen we ons zo snel mogelijk veilig spelen. Vorig seizoen versloegen we Feyenoord met 3-0, ik ga nu voor een 1-0 tegen PSV."