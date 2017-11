West-Brabant heeft nieuwe hoofdcommissaris

TILBURG - In Tilburg is Hanneke Ekelmans officieel geïnstalleerd als de hoogste baas van de politie in Zeeland en West-Brabant. Vroeger werd dat de korpschef genoemd. Maar na de komst van de nationale politie is er maar een korpschef overgebleven en dat is Erik Akerboom. Hij installeerde Ekelmans donderdagmiddag officieel door haar de gelofte af te nemen.

Ekelmans is 52 jaar. Ze volgt Hans Vissers op. Ze gaat leiding geven aan een eenheid met een groot gebied dat zich uitstrekt van Westkapelle tot Waalwijk.



Generaties criminaliteit

"Er is een langdurig gegeven van ondermijning", zegt Ekelmans over haar nieuwe werkgebied dat ze de afgelopen weken uitgebreid verkende. "Ik denk dat het geen geheim is dat al generaties lang in het gebied sprake is van criminele activiteiten waar de overheid weinig grip op krijgt. De fase waarin we nu zitten is er dat er grote stappen worden gemaakt vanuit die overheid, maar we zijn er nog lang niet."



De politiechef is geboren en getogen in Den Haag. Ze studeerde rechten in Amsterdam, werkte vanaf 1988 als officier van justitie in onder meer Den Bosch. Ze was ook hoofdofficier voor de regio Brabant-Zuid-Oost. In 2010 maakte ze de overstap naar de politie en ze was tot voor kort werkzaam bij de politie in Amsterdam.



Gezond wantrouwen

Ekelmans vindt dat inwoners zelf ook een grote rol kunnen spelen in de aanpak van criminele situaties door simpelweg informatie te delen met bijvoorbeeld de wijkagent. "We hebben ze heel hard nodig."



Bovendien vindt ze dat mensen kritischer moeten zijn om te voorkomen dat ze stilletjes de onderwereld in worden getrokken. Ä s iemand aan me vraagt: wil je mijn auto op je nam zetten of een huurcontract. Dan kan je dan benaderen als een vriendendienst maar je kan je ook de vraag stellen: waarom wil iemand dat eigenlijk?"



Eerste vrouw

Haar eenheid Zeeland West Brabant heeft 3500 fte. Oost-Brabant heeft 3200 medewerkers, van wijkagenten tot rechercheurs en van administratief personeel tot aan fraudespecialisten.



Dat ze de eerste vrouw is, vindt ze onbelangrijk. "Waarom leidt dat tot enige aandacht? Het zou vanzelfsprekend moeten zijn."