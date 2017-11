Fabian Sporkslede weet wat NAC-fans willen zien: 'Vechten voor onze trots'

BREDA - Na de 8-0 nederlaag in eigen huis tegen Ajax staat er zaterdag voor NAC meer op het spel dan alleen drie punten. De ploeg heeft de enorme verliespartij proberen te verwerken en wil zich op het veld laten zien tegen Heracles Almelo.

"Het is natuurlijk niet zo dat je zomaar die wedstrijd kan vergeten, maar op een bepaald moment moet je er een streep onder zetten en je gaan focussen op de volgende wedstrijd", geeft Fabian Sporkslede aan. "De kans om je te revancheren is heel erg belangrijk. Ook omdat je dat gevoel van je af wil spelen."



"Het is geen makkelijke avond om te verwerken om eerlijk te zijn. Aan de andere kant, we zijn professionals en krijgen er voor betaald om aankomende zaterdag weer wat te laten zien. Op die manier heb ik geprobeerd snel de knop om te zetten. Dat was echt moeilijk. Maar zoals gezegd: we krijgen er voor betaald om ons elke week voor te bereiden en te zorgen dat we klaar zijn voor de volgende wedstrijd."



Bart Meijers denkt dat de nederlaag wel invloed heeft gehad op de voorbereiding. "Natuurlijk hebben we na afgelopen zaterdag goed gezeten met de groep en de staf. Ik denk dat het nog wel heeft gespeeld, maar we moeten gewoon met alle koppies dezelfde kant op gaan staan en ons focussen op zaterdag, dat is nu het belangrijkste voor ons."Voor NAC staat er dan een uitwedstrijd in Almelo op het programma, dat is anders dan spelen in een kolkend Rat Verlegh Stadion. "Het is altijd een groot verschil, uit of thuis. We spelen thuis bijna altijd in een vol stadion, met een twaalfde man. Uit speel je zonder. Misschien hadden we de supporters deze zaterdag extra kunnen gebruiken, maar het maakt altijd een verschil. Ik denk wel dat wij zeker met vertrouwen naar Heracles toe gaan. We weten wat we moeten doen om te winnen, het is gewoon een hele belangrijke wedstrijd voor ons."Sporkslede wil winnen, maar er staat meer op het spel dan alleen de winst. "Elk duel is belangrijk. Maar er staat dit duel wel wat op het spel voor ons. Dan praat je over onze trots, ons gevoel en ons hart voor de club. Daar ben ik meer mee bezig dan de ranglijst en dat soort dingen.""We moeten ons terugknokken en laten zien dat we gewoon genoeg in huis hebben. Voor mij staat zaterdag op één dat we gaan vechten voor onze trots. Het zal niet makkelijk zijn, het gaat ook niet vanzelf. Maar we weten wat er op het spel staat, daar zijn we ons bewust van", aldus de verdediger.Sporkslede wil de NAC-fans wat teruggeven. "Bij NAC is duidelijk wat de supporters willen zien, dat is dat we knokken voor de club en dat we op het veld echt gaan. Daar zeg ik ook altijd: ik kan wel veel praten, maar zaterdag op het veld moet je rennen, vechten en goed voetbal proberen te spelen. Op die manier moeten we de supporters voor ons terug proberen te winnen."