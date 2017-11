Doodsoorzaak Savannah onduidelijk, Bosschenaar ontloopt mogelijk aanklacht wegens moord

DEN BOSCH - De 16-jarige Bosschenaar die verdacht wordt van het doden van de de 14-jarige Savannah ontloopt mogelijk een aanklacht wegens moord. Een half jaar na het overlijden van het meisje uit Bunschoten is de doodsoorzaak nog steeds niet duidelijk. Dat kan grote gevolgen hebben voor het strafproces, meldt RTL.

RTL heeft inzage gehad in het onderzoeksrapport van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Daaruit blijkt dat de oorzaak van het overlijden van Savannah niet met zekerheid is vast te stellen. Het slachtoffer heeft dagen in het water gelegen, in combinatie met een hoge temperatuur. Dat maakt het onderzoek naar de doodsoorzaak extreem lastig.

Savannah werd sinds 1 juni vermist. De laatste keer dat ze levend werd gezien, was ze in gezelschap van de 16-jarige Bosschenaar met wie ze een date had. Het slachtoffer werd op 4 juni in een sloot in haar woonplaats gevonden. Een dag later is de verdachte opgepakt. Hij ontkent, maar zit sindsdien vast.

Tenlastelegging

RTL sprak met strafrechtdeskundige Henny Sackers. "Voor het ten laste leggen van moord en doodslag is wel nodig dat het slachtoffer een onnatuurlijke dood is gestorven. Als je dat niet kunt vaststellen, kun je een verdachte niet verwijten dat hij iemand om het leven heeft gebracht. Dat zal je dus moeten schrappen uit de tenlastelegging."

Fietssleutel

Eerder bleek uit een reconstructie door RTL dat de Bosschenaar had gelogen tegen de politie. Hij was bovendien vlak voor de verdwijning met Savannah gefilmd met haar. Ook zou hij een vals alibi hebben geregeld. Verder vermoedt de politie dat de verdachte voorkomt op beelden van een beveiligingscamera, terwijl hij voorbijkomt op de fiets van Savannah. Op zijn adres in Den Bosch zijn ook van Savannah gevonden, waaronder haar fietssleutel.

De advocaat van de verdachte en het Openbaar Ministerie willen niet reageren. Morgen wordt tijdens een regiezitting de stand van het onderzoek besproken