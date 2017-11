Margriet Winter Fair voorbij: het waren zeven mooie dagen

DEN BOSCH - Het waren zeven mooie dagen. De Margriet Winter Fair zit erop. Voor het eerst werd dit overdekte winterfeest in de Brabanthallen in Den Bosch gehouden. Niet eerder trok het zoveel mensen: ruim 71.000 zelfs. En misschien was dat voor een deel wel te danken aan Omroep Brabant.

Ons dagelijkse programma Brabants Bont werd namelijk vanaf de eerste dag van de Winter Fair uitgezonden vanuit de Brabanthallen. Arianne de Jong en Koen Wijn, het vaste presentatieduo, hebben het geweten. Ook zij beleefden drukke dagen.



Django en Roxeanne

Hun programma, dat tegelijk op radio en tv wordt uitgezonden, zat misschien wel voller dan ooit. Met niet de minste gasten. Brabantse artiesten als Django Wagner uit Nuenen en landelijke artiesten als Roxeanne Hazes lieten zich zien en horen.



Verder was steeds een verslaggever op pad om de bezoekers, die echt overal vandaan kwamen, naar hun ervaringen te vragen. En die waren over het algemeen ook al positief: er was eten en drinken, ook van Brabantse bodem, in overvloed.



Esther Verhoef was er ook

Bovendien konden Bekende Nederlanders als het ware aangeraakt waren: die lieten zich de afgelopen week eveneens veelvuldig zien. Zoals columnisten en auteurs als Esther Verhoef (uit …Den Bosch), Saskia Noort en Aaf Brandt Corstius. Voor het publiek waren er voorts tal van theateroptredens en activiteiten op het gebied van mode, beauty en interieur.



Of het enkel een vrouwending was deze Winter Fair? Nee hoor, er liepen wel degelijk mannelijke bezoekers rond en voor de ruim 130 optredens werd ook een beroep gedaan op onder anderen Hans Klok, Charly Luske en Van Velzen. En ‘onze’ Django natuurlijk.



Foto's en filmpjes

Vrouwen (en mannen) die deze editie van het winterse feest hebben gemist: gelukkig hebben we de foto’s nog en internet voor de vele leuke filmpjes. En wees gerust: over een jaar staat editie nummer 18 alweer op de rol. Voor je agenda: van vrijdag 22 tot en met 28 november 2018 in de Brabanthallen in Den Bosch.



Leontine van den Bos kijkt er nu al naar uit. De hoofdredacteur van weekblad Margriet voelde zich vanaf het begin in haar element op de nieuwe locatie: “De Brabanthallen zijn écht het nieuwe thuis voor ons geworden.”