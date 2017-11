Rollen omgedraaid: werkgevers voeren actie bij SP in Tilburg

TILBURG - De rollen waren even omgedraaid donderdagavond in Tilburg. Daar voerden de werkgevers actie bij de SP. De werkgevers willen aandacht voor het schoon en slim bevoorraden van de binnenstad van Tilburg. Ze vinden dat de politiek daar aandacht voor moet hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.

Om hun actie kracht bij te zetten, hebben de werkgevers zelfs een eigen mascotte. Een lookalike van Spongebob stond voor het kantoor van de SP bij de Tilburgse Piushaven. Fractiemedewerker Eva de Bakker stond de actievoerders te woord.



Bord

Op een groot kartonnen bord toonden de actievoerders hun punten. De Bakker mocht aankruisen waar ze het mee eens was. Bijvoorbeeld dat de gemeente verduurzamings-initiatieven van ondernemers volop moet steunen. Dat was een makkelijke: die kreeg een rood kruisje.



Hotspot

De werkgevers vinden ook dat de gemeente een logistieke hotspot is. En goederenvervoer op het spoor hoort daar ook bij. Dat was voor de SP wat lastiger. Met toevoeging van het woordje veilig, werden ze het eens. "Zolang er geen andere mogelijkheid is, moet er goederenvervoer zijn. Maar wij hebben altijd gezegd: niet door drukbevolkte gebieden. Maar we snappen dat het over de weg nog gevaarlijker is", licht De Bakker toe.



De werkgevers, verenigd in de belangenclub Evofenedex, gaan alle politieke partijen in Tilburg langs om hun actiepunten onder de aandacht te brengen.