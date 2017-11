Auto in alle stilte gestript, maar door wie en waarom?

VLIJMEN - Een ruzie? Een afrekening? Een wel erg flauwe, maar ook hele dure grap? Wie het weet mag het zeggen. Ondertussen zit de eigenaar van een auto uit Vlijmen met een groot probleem.

Wie heeft zijn of haar Mercedes-Benz C180 woensdagavond of in de nacht van woensdag op donderdag gestript? En wel zeer grondig.



Niemand iets gemerkt?

Een aantal wielen was losgeschroefd en de bumper aan de voorkant was er, inclusief lampen, afgesloopt. Bijna professioneel. De auto stond op een parkeerplaats langs de Burgemeester van de Wielstraat en zou daar wel vaker zijn gesignaleerd.



De straat maakt deel uit van een stille buurt. Hoe rustig of stil ook: zou er echt niemand iets van gemerkt hebben? Voor zover bekend geen mens. Los van de dader(s).



Bericht op Facebook

De eigenaar zou in de omgeving wonen, maar hij of zij was onbereikbaar. Bij een rondgang langs een aantal andere bewoners van de buurt werd vooral verrast gereageerd. Ja, op Facebook hebben we er iets van gelezen, was wel de meest gehoorde reactie. Verder was het voor iedereen voorlopig een raadsel.



Getuigen of beelden?

Volgens de politie moet de stripper zich tussen acht uur woensdagavond en zeven uur donderdagmorgen hebben uitgeleefd. Ze is uiteraard op zoek naar getuigen of camerabeelden waarop de idiote actie te zien is.



Het wrak werd rond een uur of acht opgehaald en afgevoerd. Naar een autokerkhof wellicht? Wie weet ligt de dader daar ook.