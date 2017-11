Grote Kerk kleurt goud: Breda heeft Beste Binnenstad van Nederland

BREDA - Bredanaren wisten het al lang, maar het is nu ook officieel. Breda heeft de 'Beste Binnenstad' van Nederland. De stad won donderdagavond de verkiezing van het Platform Binnenstadsmanagement en mag de titel twee jaar lang dragen.

De jury is vooral enthousiast over de veelzijdigheid van de Bredase binnenstad. Ze vindt dat iedere doelgroep wordt bediend en dat de stad makkelijk te bereiken is met de auto, fiets, het openbaar vervoer en de boot. Ook is de vakjury positief over de beleving in de binnenstad.



De gemeente Breda heeft de Grote Kerk meteen in het gouden licht gezet. 'Om te vieren dat we allemaal winnaars zijn', is op Twitter gezet.



Arnhem was ook in de running. Een vijftienkoppige jury heeft eind oktober de finalisten bezocht . Er is gekeken naar mobiliteit, duurzaamheid en ondernemerschap in de twee steden. Een belangrijk punt was ook hoe Breda en Arnhem zich de afgelopen twee jaar ontwikkeld hebben.De gemeente Arnhem reageert sportief op haar verlies. 'Van harte proficiat met jullie titel! Maak er een gouden feestje van', schrijft een medewerker onder de tweet van de gemeente Breda.Burgemeester Paul Depla is hartstikke blij met de titel. Hij volgde de uitslag op de voet in een café in zijn stad. 'Yes! Breda Beste Binnenstad', twittert hij. Volgens hem is de winst te danken aan de samenwerking tussen bewoners, ondernemers en culturele instellingen.De verkiezing Beste Binnenstad wordt iedere twee jaar gehouden. De vorige keer won Rotterdam. Breda was in 2009 ook al een keer de Beste Binnenstad. Arnhem heeft ook al een keer gewonnen: in 2007.