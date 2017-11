Rapper Boef gaat er met prijzen vandoor tijdens XITE Awards

TILBURG - Boef was donderdagavond een van de grote winnaars tijdens de XITE Awards 2017. De rapper uit Tilburg mocht twee beeldjes mee naar huis nemen. Hij won de awards voor Best Music Video en Best Song.

Boef sleepte de award voor Best Music Video in de wacht met zijn nummer Habiba. De prijs voor Best Song won hij samen met Lil’ Kleine, de andere grote winnaar van de show. Ze kregen de award samen voor Krantenwijk.



De video waar Boef het beeldje aan heeft te danken:XITE is een Nederlandse muziekzender. Ook Dua Lipa, Martin Garrix en Ronnie Flex gingen er met prijzen vandoor.Het nummer Krantenwijk van Lil' Kleine en Boef: