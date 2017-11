Bestuurscrisis Den Bosch afgewend, wethouder Kagie mag blijven

DEN BOSCH - Het gemeentebestuur van Den Bosch hoeft niet verder met drie wethouders. Een motie van wantrouwen tegen wethouder Kagie haalde donderdagavond geen meerderheid. De raad van Den Bosch debatteerde donderdagavond over de politieke wanorde die ontstond door het vertrek van Bosch Belang uit de coalitie en het opstappen van wethouder Jos van Son.

De fractie van Bosch Belang stapte vorige week uit de coalitie vanwege de discussie rond het zwembad in Den Bosch-West. Het besluit van Bosch Belang om de stekker uit de coalitie te trekken, zorgde voor vraagtekens over de positie van wethouder Paul Kagie van die partij.



Ook stapte vorige week wethouder Jos van Son op. Hij veroorzaakte onder invloed van alcohol een eenzijdig ongeluk in Maliskamp. Hierdoor dreigde er een college te komen met slechts drie wethouders.



Motie van wantrouwen

In eerste instantie was de hele raad unaniem het eens dat wethouder Paul Kagie als partijloos wethouder verder zou gaan. “Op het zorgdossier is ervaring nodig” zegt Marianne van der Sloot van het CDA. “Het is een zware portefeuille. Wij willen daarom dat wethouder Kagie zijn klus klaart binnen het college.”



Toch was er tijdens het debat een moment dat bijna de hele oppositie een motie van wantrouwen tegen de wethouder ging steunen. Daarbij speelde vooral mee dat Kagie mee zou willen doen aan de komende verkiezingen en hij dan én partijloos wethouder is én tegelijk politiek actief is. Na crisisberaad op initiatief van burgemeester Jack Mikkers kreeg de wethouder toch voldoende steun.