Jumbo zet eerste stappen over de grens in poging de wereld te veroveren

VEGHEL - Jumbo is van plan om uit te breiden buiten Nederland. De supermarktketen is serieus aan het kijken om eigen winkels te openen in België. Ook zijn er plannen om La Place-vestigingen in de Verenigde Staten te openen. Dat zegt topman Frits van Eerd tegen het AD.

Jumbo kocht La Place vorig jaar van het failliete V&D. En nu ziet het serieuze mogelijkheden om voet aan de grond te krijgen in de Verenigde Staten. Volgend jaar al zal er volgens Van Eerd een vestiging van de restaurantketen worden geopend op het vliegveld van Seatle. La Place exploiteert al de bedrijfskantines van Google in San Francisco en New York.

Naast de uitbreiding naar de VS zijn er ook concrete plannen om supermarktwinkels te openen bij onze zuiderburen. Jumbo is zowel bezig met plannen om eigen winkels te openen bij de zuiderburen als andere supermarkten over te nemen.



