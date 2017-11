'Heb mezelf echt kunnen laten zien', Nicky Opheij vol vertrouwen voor finale Miss Universeverkiezing

LAS VEGAS - Het aftellen is begonnen voor Nicky Opheij. Zondag staat de finaleshow van de Miss Universeverkiezing in het Amerikaanse Las Vegas op het programma. Het topmodel uit Handel is een van de 22 kanshebbers op de prestigieuze titel.

"Ik moet zeggen dat ik nu nog geen zenuwen heb", vertelde Opheij vrijdagochtend. Lachend: "Maar die zenuwen zullen zondag wel komen..."



Het model is inmiddels een week in Amerika. "Het zijn flinke voorbereidingen die we treffen voor zondag", vertelt ze. "Maar dat is voor ons ook wel fijn. Dan weten we in ieder geval zeker dat we het kunnen, zondag live op tv."Die voorbereidingen bestaan onder meer uit verschillende fotoshoots, een interview met de jury en repetities: lopen en oefenen wie waar moet staan tijdens de liveshow. "We zijn nu al zes dagen bezig met die repetities. Het is een hele choreografie die we allemaal moeten leren." Lachend: "Met 22 meiden valt dat niet mee."Van tevoren zag Opheij wel een beetje op tegen de interviews uit het Engels . Maar daar heeft ze zich goed doorheen geslagen. "Na een week in Las Vegas is mijn Engels een stuk vooruit gegaan. De tolk stond erbij tijdens de interviews, maar ik heb alles zelf gedaan. Voor mijn gevoel heb ik het heel goed gedaan. Ik heb mezelf echt kunnen laten zien."