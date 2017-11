Bladel tijdelijk overgenomen door koeien, 40 dieren ontsnappen

BLADEL - Bladel is vrijdagochtend tijdelijk overgenomen door koeien. Veertig van hen waren ontsnapt uit een weiland in de buurt.

Rond vijf uur in de ochtend kwam er een melding bij de politie binnen over de loslopende dieren van een automobilist in de omgeving. Hij zag ze vanaf het Helleneind richting het centrum lopen.



Zoekactie

Vervolgens begon er een grote actie waarbij de gemeente boeren opriep om mee te helpen de dieren te verzamelen. Die actie nam bijna vijf uur in beslag. Rond kwart over tien waren de laatste koeien gevangen en teruggebracht naar de wei.