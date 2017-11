En weer komt Melvin (10) in actie met zijn knuffels: 'In Indonesië hebben kinderen veel minder'

ESCH - Melvin Erkemeij uit Esch is nog maar 10, maar heeft al twee succesvolle liefdadigheidsacties op zijn naam staan. Het kleine jongetje met het grote hart is voorlopig niet van plan om te stoppen. Onlangs begon hij een derde actie om geld in te zamelen met knuffels. Doel: een speeltuin bij een kindertehuis in Indonesië.

De bank en de koffietafel bij Melvin thuis liggen bezaaid met tientallen kleurrijke knuffels. Ze zijn allemaal opgestuurd door liefdevolle creatievelingen die mee willen doen aan de actie van het jongetje. Melvin zamelt ze in, geeft ze een naam (Niu, Knor, Flip, Flap en Floep) en verkoopt ze door. Met het geld hoopt hij een speeltuin te realiseren bij een kindertehuis in Indonesië.



Van kikkerdraak tot roze octopus

De knuffels van Melvin zijn zeker uniek te noemen. "Ze zijn niet hetzelfde, maar sommige lijken wel op elkaar, die zijn dan door dezelfde naaister gemaakt," zegt Melvin, terwijl hij een olifantachtig wezen laat zien, zonder slurf en met zeemeerminnenstaart.



Dus als je een knuffel koopt van Melvin koop je iets unieks. Kikkerdraken, roze octopussenn of blauwe monsters zijn allemaal te koop op de website van Melvin: peacebymelvin.com Ook kun je meedoen door een mooie knuffel te maken en naar Melvin op te sturen. "Dan krijg je een lootje en dan kun je ook nog een mooie prijs winnen."



Speeltuin in Indonesië

Melvin kwam eerder al in actie voor kinderen in Nepal en Syrië, nu hoopt hij in mei met een zak geld naar Indonesië te gaan. "Mijn vriendinnetje is half Indonesisch. Kinderen hebben daar wel meer dan in Nepal en Syrië, maar veel minder dan hier."



Hoe de speeltuin eruit gaat zien, weet Melvin nog niet. "Ik hoop wel dat ik met de kinderen mee kan spelen. Maar wat er allemaal inkomt, hangt van het bedrag af." Melvin hoopt 5000 euro op te halen met zijn actie. Om dit bedrag te kunnen halen, is Melvin ook speculaas gaan verkopen.