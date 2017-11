Het is Black Friday, maar Brabant boeit het niet (zo): 'Ik ga er niet speciaal voor op pad'

EINDHOVEN - In Amerika is het big business. In Brabant lopen mensen nog niet massaal warm voor 'Black Friday'. Maar verschillende winkels wel. Zij zijn voorbereid op een stormloop. "Het hele magazijn is tot de nok toe gevuld!"

In Amerika is Black Friday - de dag na Thanksgiving - voor veel mensen een vrije dag en hét begin van het seizoen voor de kerstaankopen. Om de mensen naar de winkels te trekken, adverteren veel winkels dan met speciale aanbiedingen. Dit leidt soms tot lange rijen voor de winkels, voordat die open gaan.



In Eindhoven anticipeerde onder meer de MediaMarkt deze vrijdag op topdrukte. "Je merkt dat het steeds meer bij klanten leeft en dat ze er steeds meer om vragen", vertelt Jeroen Mertens van de plaatselijke MediaMarkt.Mertens rekent op een van de drukste dagen van het jaar. Verloven zijn ingetrokken, al het personeel moet er deze vrijdag zijn. "Dit is ons witgoedmagazijn", wijst Mertens. "Normaal staat het hier voor de helft vol. Maar vanwege Black Friday is het hele magazijn tot de nok gevuld, twee hoog!"Verschillende deskundigen hebben kritiek op het fenomeen Black Friday. Winkeliers zouden volgens hen zo hun oude voorraden willen opruimen. Verder vragen ze zich af of aanbiedingen daadwerkelijk voordelig zijn. Volgens hen kun je de producten op een ander moment in het jaar goedkoper krijgen.Iemand op Twitter wijst op een Black Friday aanbieding (rechts) en de online prijs van een dag eerder:Ook onder het winkelend publiek zijn de reacties wisselend. Een meisje twijfelt niet. "Ik ben een shopaholic", legt ze uit. "Wat ga ik níet kopen, is eigenlijk de vraag. Ik ga sowieso heel veel kleren kopen en Kerstmis komt er natuurlijk aan. Dus een leuk jurkje kan er ook wel bij." Een ander meisje wijst een vriendin aan. "Zij gaat een jas kopen."Een man begrijpt dit niet. "Waarom zou je de drukte opzoeken en in de rij gaan staan?" Die mening deelt een jongen. "Ik koop liever via internet. Dat vind ik fijner dan in de winkel te vechten om kleren." Een vrouw benadrukt dat de kortingen tijdens Black Friday wel fijn zijn. "Als ik iets nodig heb en ik ben in de stad, dan koop ik het. Maar ik ga er niet speciaal voor op pad."Die mening wordt gedeeld door mensen die reageerden op de poll die Omroep Brabant over dit onderwerp plaatste op de site, Twitter en Instagram.Op de website betitelde 88 procent van de mensen die reageerden Black Friday 'onzin'. Op Twitter gaf 75 procent van de lezers dit antwoord. Op Instagram waren de volgers positiever. Van hen vindt 53 procent de rage 'te gek'.