Mannen 'rennen voor hun leven' na bedreiging met messen

GOIRLE - Twee mannen die aan het werk waren in een tuin aan de Boschrand in Goirle, zijn bedreigd door twee bewoners. Na een discussie over betaling trokken die bewoners messen.

De werkmannen zochten toevlucht tot een bouwkeet en belden de politie. Ze vertelden dat ze hadden moeten rennen voor hun leven. De bewoners die de messen hadden getrokken zijn aangehouden.