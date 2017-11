Dit zijn de (inhoudelijke) concurrenten van Nicky Opheij bij de Miss Universe-verkiezing

LAS VEGAS - Het is bijna zover. Aankomende zondag wordt in Las Vegas bepaald wie de nieuwe Miss Universe wordt. De Brabantse beauty Nicky Opheij is een van de 93 kanshebbers. Maar wie zijn eigenlijk haar grootste (inhoudelijke) concurrenten?

Een van de getipte kanshebbers voor de titel Miss Universe 2017 is de Zuid-Afrikaanse schone Demi-Leigh Nel-Peters. Ze is niet alleen mooi, maar heeft ook een geslepen politiek fingerspitzengefühl. Haar winst in eigen land was namelijk niet helemaal zonder controverse. Andere deelnemers beschuldigden twee juryleden ervan een speciale relatie te hebben met de Miss Zuid-Afrika. Slim gespeeld dus door Nel-Peters.

Haar boodschap voor de wereld: 'Als je ergens in gelooft, moet je er helemaal voor gaan'.



Een andere concurrent om naar uit te kijken is Miss Thailand Maria Poonlertlarp. Ook zij staat hoog aangeschreven bij de bookmakers. Ze omschrijft zichzelf als een ‘trotse Thaise’ die mensen oproept om kalm en lief te zijn voor elkaar. Ze bezit een mastergraad van de universiteit in Stockholm.

Een derde grote kanshebber is de Filipijnse Rachel Peters. Ze is geboren in Bahrein en werd pas in 2015 Filipijnse. Ze is Engels docent geweest en is televisie- en radiopresentatrice. Bovendien heeft ze een bachelor in Business en Toerisme. Zeker iemand om in de gaten te houden dus!

LEES OOK: 'Heb mezelf echt kunnen laten zien', Nicky Opheij vol vertrouwen voor finale Miss Universeverkiezing



Hoewel de Brabantse Nicky zeker moet oppassen voor deze concurrenten, heeft zij natuurlijk ook zelf genoeg te bieden. Ze studeerde Bouwkunde en rondde een opleiding tot gewichtsconsulente af. Nicky zelf liet al eerder weten alle vertrouwen te hebben in een goede afloop. Wij duimen met haar mee.