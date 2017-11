Verrassing voor zieke Wendy: 'Mama, ik denk dat we opnieuw gaan trouwen'

VELDHOVEN - ‘Mama, ik denk dat we opnieuw gaan trouwen.’ Zo reageerde kleine Abel (5) toen zijn ouders eerder deze week verrast werden door vrienden en familie. René en Wendy Vroegh uit Veldhoven kregen de kans elkaar nóg een keer het jawoord te geven. Een cadeau dat de ongeneeslijk zieke Wendy heel veel energie heeft gegeven, vertelt ze.

Het was voor Wendy en René een complete verrassing. "Normaal heb je wel iets in de gaten, maar dat was nu echt niet het geval", zegt Wendy. "René had zich ingesteld op een middagje golfen, maar dat liep even anders."

1,5 jaar geleden gaf het stel uit Veldhoven elkaar het officiële jawoord. En dat werd dinsdag dus dunnetjes overgedaan in Museum ’t Oude Slot in Veldhoven.



"Toen ik in de gaten kreeg wat er was georganiseerd, werd ik wel even emotioneel. Zeker toen ik de vele vrienden en familie zag. En toen mijn oudste zoontje tegen me zei: ‘Mama ik denk dat we opnieuw gaan trouwen’."

Getuigen: Sint & Piet

Als extra verrassing waren er voor het bruidspaar en in het bijzonder voor hun zoontjes Abel (5) en Jesse (bijna 2) twee speciale getuigen geregeld: Sint en Piet. "De kers op de taart", zegt Wendy. "Want wie kan er nu zeggen dat Sint en Piet getuigen waren bij hun huwelijk?"

De ‘nieuwe trouwdag’ heeft Wendy enorm veel energie gegeven. Energie die ze donderdag wel weer kon gebruiken. Toen stond er namelijk weer een bezoek aan het ziekenhuis op het programma.

'Tumoren onvoorspelbaar'

Opnieuw bleek dat de tumoren in het lijf van Wendy onvoorspelbaar zijn. "Ze groeien, maar langzaam", legt ze uit. "Nu hopen dat dat zo blijft en dat we in december rustig kunnen blijven genieten van elkaar."

En als het goed blijft gaan dan is dat volgens Wendy volgend jaar weer een goede reden voor een feestje. "Maar dat moeten we dan misschien zelf maar organiseren", lacht ze. "Voor iedereen die dinsdag voor ons zo bijzonder heeft gemaakt."