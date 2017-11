Nachtmerrie voor atlete Nadine Broersen: weer geblesseerd

DONGEN - Meerkampster Nadine Broersen uit Dongen heeft een zware blessure opgelopen bij een training. Bij een val tijdens een hordetraining blijkt ze vorige week de achterste kruisband van een knie te hebben gescheurd. Dit laat de atlete vrijdag weten via Facebook.

Of ze geopereerd moet worden, is pas over enkele weken duidelijk. "Het leek mee te vallen, maar afgelopen dinsdag bleek op de MRI dat mijn achterste kruisband volledig gescheurd is", zegt ze.

De atlete moet nu een aantal weken revalideren. Na een nieuwe scan valt dan de beslissing of ze moet worden geopereerd of niet. "Een nachtmerrie..."



Aan het blessureleed voor Broersen lijkt geen eind te komen. In augustus maakte ze de zevenkamp bij de WK atletiek niet af. Ze meldde zich met een pijnlijke hamstring af na het onderdeel verspringen. Vorig jaar raakte ze vlak voor de Spelen van Rio met zichzelf in de knoop door blessureleed en een trainerswissel.

Onder haar nieuwe coach Pelle Rietveld begon ze dit jaar te werken aan haar herstel. In het voorjaar werd ze nog vijfde op de vijfkamp bij de EK indoor.