De Efteling nabouwen in je tuin, Frank deed het [VIDEO]

KAATSHEUVEL - Je hebt fans en je hebt échte fans. In die laatste categorie valt Frank (45) uit Vlijmen. Hij is zo idolaat van de Efteling dat hij zijn tuin en woonkamer heeft gebouwd in de stijl van het pretpark. In een nieuwe YouTube-serie doet Frank zijn verhaal.

Het huisje in zijn tuin zou niet misstaan in de Efteling. Zo precies is het nagebouwd, allemaal met gebruikte materialen. “Je moet een beetje gek zijn om dit te willen en kunnen doen”, zegt Frank over zijn uit de hand gelopen hobby. “Het vereist doorzettingsvermogen.”



In de tuin staat ook een molen uit 1954, die vroeger bij de traptreintjes stond. Anton Pieck bracht er nog de eerste laag verf op aan. Frank knapte de molen op en het dak werd opnieuw bedekt door een rietdekker die ook voor de Efteling werkte.

Muziekcollectie verkocht

Wandel je verder door de tuin, zie je ook een kenmerkende muzikale paddenstoel uit het pretpark. Binnen in de woonkamer stopt Frank zijn passie eveneens onder stoelen of banken. Hij verkocht zelfs zijn muziekcollectie om de klok van de zeven geitjes na te laten maken. “De klok is het hart van het Sprookjesbos. Het ademt alles wat Pieck heeft.”