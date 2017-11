Auto te water in Den Bosch, automobilist naar ziekenhuis

DEN BOSCH - Een automobilist is vrijdagmiddag aan het Wielsem in Den Bosch met zijn auto in het water beland. De man raakte rond halftwee van de weg nadat hij vermoedelijk onwel was geworden. Hij reed vervolgens met zijn auto het water in.

Toen duikers van de brandweer in Den Bosch ter plekke kwamen, was de man al uit zijn auto. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer is.