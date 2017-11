Gaan de jongens van Fource Europa veroveren tijdens het Junior Songfestival?

GEORGIË - Na maanden van voorbereiding is het dit weekend zo ver. De boyband Fource staat in de Europese finale van het Junior Songfestival. Gespannen zijn de mannen nog niet, zo laten ze vanuit Georgië aan Omroep Brabant weten. "Maar het is hier wel één groot circus."

Ondanks dat de finale pas zondagmiddag begint, gaan de stembussen vananvond om zes uur al open. En dit jaar kan er zelfs op je eigen land gestemd worden. Max uit Roosendaal en Jannes uit Berkel-Enschot, de twee Brabanders uit de boyband, hopen dan ook op steun uit de eigen provincie.

Als derde

De jongens moeten zondagmiddag als derde act het podium op. Met hun opzwepende nummer waar veel op gedanst wordt, staan ze tussen twee rustige ballads in. "Ik denk dat dat een voordeel is", zegt één van de groepsleden in een vlog.





Maar om hun voorgangers te evenaren, moeten ze wel hele hoge ogen gooien. Want de Brabantse deelnemers doen het lang niet slecht in de ranglijsten van het Europese Junior Songfestival.



Ralf was de allerbeste

Zo liet in 2009 Ralf Mackenbach uit Best alle Europese landen achter zich tijdens de finale met zijn nummer 'Click, clack'.



Twee jaar later, in 2011, doet Rachel uit Wouw mee. Zij wint de Europese finale nèt niet. Met haar nummer 'Ik ben een teenager' behaalt ze een tweede plek.Toch zitten we als Brabanders niet altijd in de hoogste regionen van de ranglijst. Zo werden Lisa, Amy en Shelley (OG3NE) uit Fijnaart in 2007 elfde in de Europese finale met het nummer 'Adem in, adem uit'.En elfde werden ook de dames Nicky en Klaartje uit Veghel en Boekel. Hun nummer 'Hij is een kei' werd in Nederland goed ontvangen, maar in 2004 werd het geen Europese topper.De finale van Fource is zondagmiddag te zien om 16:00 uur live op NPO ZAPP.