OM en advocaat willen extra onderzoek in zaak Savannah, verdachte blijft langer vastzitten

UTRECHT - De 17-jarige jongen uit Den Bosch die wordt verdacht van het doden van Savannah Dekker uit Bunschoten, blijft langer vastzitten. Dat is besloten tijdens een pro-formazitting bij de rechtbank in Utrecht. Tijdens de zitting werd ook bekend dat zowel het Openbaar Ministerie als de advocaat van de verdachte aanvullend onderzoek willen in de zaak.

De zitting van vrijdag werd deels overschaduwd door het uitlekken van een onderzoeksrapport van het NFI aan RTL Nieuws. Gehoopt werd dat het onderzoek van het NFI uitsluitsel kon geven over de doodsoorzaak van de 14-jarige Savannah. Maar dat gebeurde niet, waardoor de zaak voor het Openbaar Ministerie een stuk moeilijker is geworden.



De jongen ontkent dat hij iets te maken heeft met de dood van Savannah. Het OM verdenkt hem van moord.



LEES OOK: Jongen uit Den Bosch (16) nu verdacht van moord op Savannah



Extra onderzoek

Tijdens de zitting werd bekend dat het OM en de advocaat van de verdachte extra onderzoek willen in de zaak. "Het is belangrijk dat de onderste steen boven komt", zegt advocaat Fleur Zijderveld in een reactie. De verdachte wordt daarnaast naar een onderzoekscentrum gestuurd om te zien hoe het psychisch met hem gesteld is.



De verdachte blijft in ieder geval tot 26 januari vastzitten. Op die dag is de volgende pro-formazitting in de zaak.



Achter gesloten deuren

De behandeling van de zaak was achter gesloten deuren omdat de verdachte minderjarig is.