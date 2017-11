Islamitische basisschool Eindhoven na 14 jaar wachten feestelijk geopend

EINDHOVEN - Na veertien jaar wachten is vrijdag eindelijk het nieuwe schoolgebouw van de islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad geopend. Sinds 2004 werd er over nieuwbouw gepraat. Ondertussen is er de afgelopen jaren lesgegeven op verschillende lokaties.

Balonnen bij de ingang en cake voor de kinderen in de klas. Het is feest op de gloednieuwe basisschool. Het oude gebouw was echt heel erg, zegt directeur Mathijs Vermaas: "Er was schimmel op de wanden en het was nul geisoleerd, dat was echt geen leeromgeving voor kinderen meer".



Gebedsruimte

De islamtische school onderscheid zich van andere scholen door een eigen gebedsruimte, waar de kinderen dagelijks bidden. Ook zijn er wasbakken om de voeten te wassen.



"Het verschil is qua lesgeven verder niet groot, wij gebruiken dezelfde Nederlandse methodes voor vakken", zegt directeur Vermaas.



Veel leerlingen

Nu het nieuwe gebouw klaar is stromen de leerlingen binnen. Er was dit jaar een record aantal aanmeldingen. Aan het einde van het schooljaar zitten er 315 kinderen op school.