Politieke partijen in Breda willen club- en dancecultuur een boost geven

BREDA - Het is hoog tijd om de club- en dancecultuur in Breda een flinke impuls te geven. Dat vinden verschillende politieke partijen in de stad. Ze willen dat er de komende tijd als proef vier keer een nachtelijk clubevenent wordt georganiseerd. Die feesten mogen dan later eindigen dan om 2.00 uur.

D66, SP, GroenLinks en de VVD gaan op 30 november tijdens de gemeenteraad een motie indienen met deze strekking. Ze doen dat als reactie op een petitie die in september in Breda werd gelanceerd door Local Motion. Onder meer de dj's Billy Zomerdijk en Mauro Boer pleitten met die petitie voor een levendiger uitgaansleven met ruimere openingstijden. Sommigen evenementen zouden tot 6.00 moeten mogen duren, vinden zij. Ruim 1700 mensen ondertekenden de petitie.



Breda = DJ-stad

DJ Tiësto en Hardwell zijn misschien de meest bekende, maar zeker niet de enige succesvolle dj's die Breda als bakermat hebben. En daar is de stad trots op, zo stelt D66. En dus is het zaak nieuw talent ruimte te bieden aan hun skills te werken. Patrick Smans van D66: " Talent ontwikkelt zich vaak ondergronds en natuurlijk in echte clubs. Waar ze de vrijheid hebben om hun talent en geluid zo te ontwikkelen als ze willen. Maar aan deze clubcultuur ontbreekt het een beetje in Breda."



Wanneer de pilot succesvol is, moet gekeken worden hoe vaak er in het vervolg een dance-of clubevenement in de stad plaats mag vinden. Als er inderdaad een bruizende clubcultuur ontstaat in Breda, zou er ook gekeken moeten worden naar de bereikbaarheid van de stad. Voor bezweet, vermoeid en misschien een beetje beschonken feestpubliek van buiten de stad is er momenteel geen mogelijkheid om met het openbaar vervoer weer naar huis te gaan.