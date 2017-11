'Dit verdienen we niet', Stadsprinscomité verontwaardigd over verhaal stadsprinses

GELDROP - Het Stadsprinscomité van Lappegat is verbijsterd over het verhaal van de Geldropse stadsprinses Mariëlle de Vet. Zij legde kort geleden haar scepter neer, omdat ze het 'helemaal gehad heeft met de carnavalsclub'.

De Vet moest in het ziekenhuis een hartkatheterisatie ondergaan. Volgens de artsen waren haar klachten het gevolg van stress. Die zou veroorzaakt zijn door pesterijen binnen de carnavalsclub zo vertelde ze aan Omroep Brabant.



"Het verhaal wat Mariëlle schetst, is allesbehalve de waarheid", benadrukt het Stadsprinscomité.



'We betreuren dit zeer'

Volgens De Vet waren er al problemen tijdens de sleuteloverdracht. "Daarna moest ik zonder steek en staf naar een evenement in Mierlo. En waar normaal een prins met gevolg scholen bezoekt, moest ik dat rondje in mijn eentje doen." Voor haar gevoel kreeg De Vet sowieso amper ondersteuning in haar rol als Stadsprinses. En het stak het haar dat ze vaak niet of niet prominent op foto's stond die op afgelopen weekend werden gemaakt tijdens bezoeken aan andere carnavalsverenigingen. "Er is drie avonden op rij gedaan alsof ik lucht ben."



"We betreuren het dat Mariëlle zich vernederd voelt door het feit dat ze niet op foto's staat of half", laat het Stadsprinscomité weten. "Die foto's zijn gemaakt door comitéleden. De beheerder heeft die verzameld en geplaatst op de Facebookpagina. Dat Mariëlle hier niet op staat, is geen bewuste actie en wordt intern ook zeer betreurd."



'Dit verdienen we niet'

Ook de andere irritaties zouden volgens het comité te maken hebben met misverstanden. "Het betreurt ons ten zeerste dat het zo is gelopen maar de actieve comitéleden verdienen niet behandeld of weggezet te worden als boosdoeners."