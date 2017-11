Jeej! Breda Beste Binnenstad! Maar wat hebben we er aan?

BREDA - Het hoge woord is er uit, Breda heeft de Beste Binnenstad van Nederland. De stad mag de titel twee jaar lang dragen. Het klinkt prachtig, en er is door velen hard voor gewerkt, maar wat heeft de stad er nou eigenlijk aan?

Janine Bos is pas tweeëneenhalve week directeur City Marketing van Breda, maar haar ogen glunderen als ze uitlegt wat Breda hier nou mee kan. “Het is een uitgelezen kans om de komende twee jaar de hele wereld te laten zien hoe ontzettend bijzonder gaaf Breda is”, zegt ze.





“Het is natuurlijk een hele grote eer” aldus Bos. “Maar er is nu alles aan gelegen om alle activiteiten en bijzonere dingen die Breda in huis heeft, en dat zijn er veel, de komende twee jaar te laten zien. Iedereen gaat van ons horen.”



Een super feestje

Ook wethouder Boaz Adank staat de ochtend na het bekendmakingsfeestje met een grote grijns op z’n gezicht. “Het was een super feestje”, lacht hij.

Het was dan ook wel een mooi juryrapport wat Breda mocht ontvangen. Want de stad is natuurlijk gezellig en gastvrij, maar scoort op nog meer punten. “Het is een groene stad, een evenementstad, met een goede bereikbaarheid, met aandacht voor digitalisering, en natuurlijk nog veel meer”, somt Bos op. “Eigenlijk mogen we op alle fronten trots zijn.”





Meer omzet

Maar wat levert dat nou precies op, naast de eeuwige trots en de mogelijkheid Breda goed op de kaart te zetten? Breda was van 2007 tot 2009 al eens Beste binnenstad en dat was lucratief. “Je zag dat er meer mensen naar Breda toe kwamen. Gemiddeld 10 procent meer. Dat leverde ook 10 procent meer omzet op.”

En het levert nog meer op. “Je ziet dat iedereen z’n beste beentje voor zet. Iedereen wil de beste binnenstad zijn en blijven. De straten extra poetsen, even extra gastvrij zijn, dát hoort gewoon bij het gedrag van de beste binnenstad”, besluit Adank.