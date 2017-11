Phillip Cocu wil een beter PSV 'aan de bal' om ook Excelsior te kunnen verslaan

EINDHOVEN - Met een comfortabele voorsprong op de concurrentie reist PSV zondag met een compleet fitte selectie naar Rotterdam voor de wedstrijd tegen Excelsior. De opdracht lijkt voor de koploper simpel. Geen schade oplopen en de reeks gewonnen wedstrijden voortzetten.

Na de twee laatste wedstrijden met de schrik te zijn vrijgekomen (met beide keren de winnende goal ver in blessuretijd) hoopt trainer Phillip Cocu dat zijn ploeg in Rotterdam voetballend wel meer laat zien dan bijvoorbeeld de afgelopen wedstrijd tegen PEC Zwolle.



'Het moet beter aan de bal'

Cocu: "De beleving, intentie van uitvoeren en strijd was daar prima, maar aan de bal zullen we een hoger niveau moeten laten zien om ook van Excelsior te kunnen winnen. Ook onder ons niveau kunnen we soms in de slotfase wel eens een overwinning afdwingen, maar dat geeft zeker geen garantie dat dat iedere keer gebeurt."



Want PSV lijkt vooral te floreren met weinig balbezit uiterst trefzeker om te gaan met de kansen die het 'in de reactie' iedere wedstrijd wel creëert. Excelsior-trainer Mitchell van der Gaag noemde het eerder deze week 'niet typisch nederlands, maar wel uiterst effectief.'Cocu verwacht dan ook dat Excelsior zich zal aanpassen aan de kwaliteit van PSV. "Excelsior zal de ruimtes klein maken. Zelf hebben ze spelers met snelheid die vanuit de reactie kunnen spelen. Ik verwacht dat zij zullen dwingen dat wij het spel moeten maken. Als dat zo is, hoop ik dat onze spelers een hoger niveau halen dan tegen PEC Zwolle.De vermoedelijke opstelling van PSV tegen Excelsior: Zoet; Arias, Schwaab, Isimat, Brenet; Van Ginkel, Pereiro, Hendrix; Locadia, De Jong, Lozano.